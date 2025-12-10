На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Трамп и Путин теперь будут действовать вместе против Евросоюза

Bloomberg: Россия и США хотят превратить ЕС в разрозненную группу малых стран
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Общий интерес России и США в отношении Евросоюза – превратить блок в разрозненную группу малых стран, устранив таким образом экономического конкурента. Об этом пишет журналист Марк Чемпион для Bloomberg.

«Авторы американской стратегии не станут с этим спорить. Просто, в отличие от своих предшественников, они считают, что интересы Америки теперь совпадают с интересами Москвы в отношении Европейского союза: пусть лучше это будет разрозненная группа малых и средних стран, которую можно будет помыкать и эксплуатировать ради экономической выгоды», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что ни РФ, ни США не выгоден «экономический соперник» в лице сильного Евросоюза.

«Второй общий интерес Дональда Трампа и Владимира Путина в Европе, пожалуй, менее очевиден: смещение либеральных, плюралистических лидеров», — считает автор материала.

Европейские лидеры, пишет Чемпион, якобы «представляют угрозу внутриполитическим нарративам» как для США, так и для России.

На этом фоне профессор международных отношений имени Стэнли Уэйда Шелтона в Университете Джорджии и автор книги «Крайне правые сегодня» Кас Мюдде отмечал, что новая стратегия президента США Дональда Трампа в области национальной безопасности направлена на уничтожение либеральной демократии в том виде, в каком мы ее знаем.

Ранее Боррель заявил, что стратегия нацбезопасности США объявляет политическую войну ЕС.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами