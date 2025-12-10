СМИ: Трамп и Путин теперь будут действовать вместе против Евросоюза

Общий интерес России и США в отношении Евросоюза – превратить блок в разрозненную группу малых стран, устранив таким образом экономического конкурента. Об этом пишет журналист Марк Чемпион для Bloomberg.

«Авторы американской стратегии не станут с этим спорить. Просто, в отличие от своих предшественников, они считают, что интересы Америки теперь совпадают с интересами Москвы в отношении Европейского союза: пусть лучше это будет разрозненная группа малых и средних стран, которую можно будет помыкать и эксплуатировать ради экономической выгоды», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что ни РФ, ни США не выгоден «экономический соперник» в лице сильного Евросоюза.

«Второй общий интерес Дональда Трампа и Владимира Путина в Европе, пожалуй, менее очевиден: смещение либеральных, плюралистических лидеров», — считает автор материала.

Европейские лидеры, пишет Чемпион, якобы «представляют угрозу внутриполитическим нарративам» как для США, так и для России.

На этом фоне профессор международных отношений имени Стэнли Уэйда Шелтона в Университете Джорджии и автор книги «Крайне правые сегодня» Кас Мюдде отмечал, что новая стратегия президента США Дональда Трампа в области национальной безопасности направлена на уничтожение либеральной демократии в том виде, в каком мы ее знаем.

Ранее Боррель заявил, что стратегия нацбезопасности США объявляет политическую войну ЕС.