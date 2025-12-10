Россиянам объяснили, почему погашение долга в день вылета не спасет от ограничений

Мосгорсуда: пристав не отвечает за запрет на выезд из страны в день оплаты долга

Погашение долга в день вылета не гарантирует снятие ограничений на пересечение границы. К такому выводу пришла судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда, рассматривая апелляцию по делу о взыскании убытков и признании незаконными действий судебного пристава.

Согласно материалам дела, в отношении гражданки Синицыной было открыто исполнительное производство, в рамках которого пристав установил временный запрет на выезд из России. Женщина погасила задолженность 19 октября 2022 года — в день запланированного вылета. Постановление об отмене ограничения пристав вынес в тот же день, однако на границе россиянку все равно не пропустили, поскольку информация о снятии запрета еще не поступила в базы Пограничной службы.

После отказа в выезде Синицына обратилась в Зюзинский районный суд Москвы, требуя признать действия пристава незаконными и взыскать стоимость авиабилетов как убытки. Первая инстанция поддержала ее требования, однако апелляционный суд это решение отменил.

Коллегия указала, что причинно-следственная связь между действиями пристава и понесенными расходами отсутствует. Суд отметил, что сотрудник службы действовал в рамках закона, а данные о снятии ограничений поступают в пограничные базы только после регистрации документа в ведомственных системах — как правило, не позднее следующего рабочего дня.

Синицына подала кассационную жалобу, однако Второй кассационный суд оставил позицию Мосгорсуда без изменений и отказал в ее удовлетворении.

