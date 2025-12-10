На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти рассказали о пяти фактах «целенаправленной агрессии» против Запорожской области

Балицкий: Запорожская область подверглась атакам БПЛА, пострадал один человек
Станислав Красильников/РИА Новости

Атакам украинских беспилотников подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа Запорожской области, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«За прошедшие сутки зафиксированы пять фактов целенаправленной агрессии против Запорожской области со стороны противника», — написал он, отметив, что провел совещание по оперативной обстановке на территории региона.

В результате атак пострадал один человек. Его состояние оценивается как стабильное.

Губернатор призвал всех жителей Запорожской области не забывать о террористической опасности и обращать внимание на подозрительные предметы.

Накануне Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии Каменку-Днепровскую. В городе произошло не менее пяти взрывов. В результате атаки в городе было нарушено штатное электроснабжение, более 572 абонентов лишились электричества.

Ранее около 12 тыс. человек в Запорожской области остались без электричества.

