Жителя Херсонской области приговорили к длительному сроку за экстремистские граффити

Чаплинский межрайонный суд приговорил жителя Каховки Херсонской области к 19 годам лишения свободы за граффити с призывами к межнациональной розни и борьбе с представителями власти. Об этом сообщает в пресс-служба областной прокуратуры.

По информации следствия, с февраля по май 2024 года, 61-летний фигурант, нанес малярной краской на одном из памятников в Каховке, а также двух остановках «различные надписи и рисунки, в которых содержались призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку».

После задержания мужчине предъявили обвинение сразу по нескольким статьям: хулиганство, вандализм, посягательство на жизнь правоохранителей и призывы к экстремистской деятельности. По совокупности преступлений фигуранту назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей. В прокуратуре уточнили, что первые три года злоумышленник проведет в тюрьме, остальные 16 – в колонии строгого режима.

В надзорном ведомстве также добавили, что подсудимый полностью признал вину.

Ранее военный суд вынес приговор жителю Красноярского края за призывы к насилию.