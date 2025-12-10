Экс-депутат заявил о наличии компромата у Трампа на Зеленских

Экс-депутат Рады Царев: у Трампа есть компромат на Зеленского и его жену

У президента США Дональда Трампа есть компромат на президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев в интервью aif.ru.

Парламентарий утверждает, что речь идет о материалах расследования Национального антикоррупционного бюро Украины. Царев выразил уверенность в том, что в коррупционных схемах задействован и Зеленский, и его жена.

Экс-депутат добавил, что в схемах задействовано и близкое к Зеленскому окружение. Кроме того, Царев предположил, что на время переговоров об урегулировании украинского конфликта Вашингтон приказал «не давать отмашку» по расследованию НАБУ.

9 декабря Трамп и заочно подискутировали о необходимости проведения на Украине выборов президента. Американский лидер выразил мнение, что сделать это давно пора, Зеленский в ответ заявил, что он готов, но только при определенных условиях. По его словам, «есть два вопроса»: безопасность и законность.

Ранее Трамп оскорбил Зеленского.