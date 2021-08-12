Губерниев потроллил Слуцкого после вылета «Рубина» из еврокубков

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет казанского «Рубина» из Лиги конференций и потроллил наставника команды Леонида Слуцкого. «Рубин» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций потерпел поражение от «Ракува» со счетом 0:1.

«Леонид Слуцкий, ждем дружно шутки и репризы про польскую футбольную деревню, которая уверенно обыграла «Рубин»!» — написал Губерниев в своем telegram-канале.

Основное время встречи завершилось вничью 0:0. В дополнительное время на 106-й минуте матча за фол в центре поля второе предупреждение заработал Илья Самошников, а уже через пять минут нападающий поляков Владислав Гутковскис забил единственный гол в этом матче. У «Рубина» была отличная возможность перевести игру в серию пенальти, на первой компенсированной минуте ко второму овертайму Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.

Первая встреча в Польше также завершилась вничью 0:0.

Таким образом, попавший в еврокубки после долгого перерыва «Рубин» вылетел из третьего по значимости европейского турнира в первом же раунде, проведя всего два матча, в которых не сумел забить ни одного мяча.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.