ЦСКА обратился к сестрам Авериным после скандала на Олимпиаде

Московский футбольный клуб ЦСКА выразил слова поддержки российским гимнасткам Дине и Арине Авериным после скандального финала в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Пресс-служба армейцев опубликовала в Twitter фотографию гимнасток на домашнем стадионе красно-синих в атрибутице ЦСКА.

«Девчонки — вы лучшие! Мы с вами!» — говорится в сообщении.

Дина Аверина взяла серебро, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что ОКР намерен добиться разбирательства по судейству в художественной гимнастике.