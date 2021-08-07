ЦСКА обратился к сестрам Авериным после скандала на Олимпиаде

Московский футбольный клуб ЦСКА выразил слова поддержки российским гимнасткам Дине и Арине Авериным после скандального финала в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Пресс-служба армейцев опубликовала в Twitter фотографию гимнасток на домашнем стадионе красно-синих в атрибутице ЦСКА.
«Девчонки — вы лучшие! Мы с вами!» — говорится в сообщении.
Дина Аверина взяла серебро, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).
После соревнований Дина и многие специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.
Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее сообщалось, что ОКР намерен добиться разбирательства по судейству в художественной гимнастике.
Девчонки - вы лучшие! Мы с вами! pic.twitter.com/ZZre0FlPTb— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2021