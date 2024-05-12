«Каролина» Кузнецова нанесла первое поражение «Рейнджерс» в нынешнем плей-офф НХЛ

В четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» оказалась сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча прошла в Роли на «Пи-Эн-Си Арене» и завершилась победой хозяев с минимальным перевесом — 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Кузнецов, Стефан Ноэсен, Себастьян Ахо и Брэди Шей. У проигравшей команды голы на свой счет оформили Уилл Кайлли, Баркли Гудроу и Алекси Лафреньер.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков в створ из 31. Нападающий «синерубашечников» Артемий Панарина остался без набранных очков в этой встрече, завершив ее с показателем полезности «-3».

После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу нью-йоркской команды. Пятая игра серии пройдет на арене «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке в ночь на 14 мая и начнется в 2:00 по московскому времени.

Ранее голкиперу Ивану Федотову запретили участвовать в Олимпиаде.