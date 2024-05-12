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В Ярославле мужчина, вооруженный ножом, угрожал подросткам

В Ярославле задержали мужчину, который угрожал подросткам ножом

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Липовая Гора Ярославль - Районы 76/VK

Житель Ярославля угрожал группе подростков ножом, на место пришлось вызывать полицию. Об этом сообщает портал «76.ru».

О произошедшем рассказали в социальных сетях жители микрорайона Липовая гора. По словам очевидцев, между местным жителем и группой подростков произошел конфликт, в ходе которого мужчина достал нож и начал угрожать им школьникам.

На место был вызван наряд полиции. Агрессивного дебошира удалось обезвредить и задержать. Обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ мужчина пытался задавить прохожих на машине и бросился на них с ножом. Хулиган сел за руль своей машины в состоянии алкогольного опьянения и едва не наехал на прохожих. В происходящее вмешались свидетели, они остановили мужчину, отобрав ключи от его автомобиля. После этого буйный местный житель схватился за нож, стал бегать за людьми и пытался атаковать их. Горожане, ставшие очевидцами инцидента, вызвали на место полицию. Дебошира задержали.

Ранее в Дагестане подросток напал с ножом на полицейского и пытался отобрать у него оружие.

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