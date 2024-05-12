В Тульской области мужчину ударило током на рыбалке

В Узловском районе Тульской области на берегу пруда нашли рыбака, мужчину могло ударить током. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Обездвиженного 51-летнего мужчину нашли возле пруда в Узловском районе области, спасти его не удалось. Судмедэксперты предполагают, что пострадавший рыбачил и получил поражение высоковольтным током.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей произошедшего, проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Ставропольском крае ребенка ударило током, когда он запускал воздушного змея. Порывом ветра игрушку унесло на провода ЛЭП, ребенок получил удар током, спасти его не удалось. По предварительной информации, воздушный змей был прикреплен на металлический провод, обладающий высокой проводимостью электричества. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт.