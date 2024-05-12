Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тульской области мужчину ударило током на рыбалке

В Тульской области рыбака нашли на пруду со следами электротравмы

close
100%
Pexels

В Узловском районе Тульской области на берегу пруда нашли рыбака, мужчину могло ударить током. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Обездвиженного 51-летнего мужчину нашли возле пруда в Узловском районе области, спасти его не удалось. Судмедэксперты предполагают, что пострадавший рыбачил и получил поражение высоковольтным током.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей произошедшего, проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Ставропольском крае ребенка ударило током, когда он запускал воздушного змея. Порывом ветра игрушку унесло на провода ЛЭП, ребенок получил удар током, спасти его не удалось. По предварительной информации, воздушный змей был прикреплен на металлический провод, обладающий высокой проводимостью электричества. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами