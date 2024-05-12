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В Африке планируют построить проспект имени Кадырова

Рамзан Кадыров: в Гвинее-Бисау построят проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

В городе Бисау — столице Гвинеи-Бисау — планируют построить проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что президент африканской республики Умару Сисоку Эмбало, накануне гостивший в Грозном, заявил, что в Гвинее-Бисау «будут использовать пример развития Чечни в своем государстве».

«Они заверили, что будут использовать пример развития Чеченской Республики в своем государстве и построят проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова в своей столице», — написал Кадыров.

До этого Рамзан Кадыров заявлял, что западная военная техника является слабой и тяжелой, а бойцы Организации Североатлантического договора (НАТО) — неподготовленными.

8 мая глава Чечни заявлял, что пленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят возвращаться домой из-за опасений, что их вновь отправят на фронт.

Ранее Кадыров пообещал «приятные изменения» после 9 мая.

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