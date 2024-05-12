В Мордовии ребенок и трое взрослых пошли за грибами и заблудились

В Чамзинском районе Мордовии сотрудники Госавтоинспекции спасли грибников, заблудившихся в лесу. Об этом сообщает УМВД республики.

Трое жителей села Мичурино и маленький ребенок отправились в лес за грибами. Спустя некоторое время в полицию обратились встревоженные родственники — грибники не отвечали на звонки.

На поиск заблудившихся был отправлен экипаж сотрудников ГИБДД, около часа потребовалось полицейским, чтобы отыскать пропавших. Сельчане смогли выйти на связь с правоохранителями и отправить им геолокационную метку, выяснилось, что грибники ушли гораздо дальше в лесной массив, чем планировали. Заблудившись, попытались дозвониться до родственников, однако связь отсутствовала.

Ближе к вечеру, когда стало темнеть, они увидели среди деревьев красно-синие маячки и услышали сирену. Медицинская помощь людям не потребовалась, их доставили домой.

Ранее на Урале подросток пошел смотреть на уток и заблудился в тайге.