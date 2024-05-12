«Спартак» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до семи лет

Московский «Спартак» лишился математических шансов выиграть золотые медали сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Это произошло после того, как московское «Динамо» обыграло в 28-м туре Российской премьер-лиги калининградскую «Балтику» со счетом 3:2. Теперь в активе столичной команды 53 балла. У «Спартака», который в своем матче 28-го тура обыграл «Краснодар», 46 баллов.

Таким образом, красно-белые продлили безвыигрышную серию в чемпионате России до семи лет. Последний раз столичный клуб становился сильнейшим в стране в 2017 году, когда выиграл РПЛ под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.

Судьба золотых медалей в чемпионате России сезона-2023/24 еще не решена. «Зенит» в 28-м туре в Санкт-Петербурге проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:1, в активе подопечных Сергея Семака 51 балл. «Краснодар» после поражения «Спартаку» идет на третьем месте, имея в активе 50 баллов.

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет самарские «Крылья Советов», а «Зенит» в Грозном сыграет против «Ахмата».

Ранее стало известно, при каком условии «Динамо» выиграет РПЛ.