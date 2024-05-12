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Эксперт заявил, что остатки ВСУ в будущем могут превратиться в бандформирования

Смирнов: остатки ВСУ могут стать вооруженными бандформированиями в будущем

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов рассказал РИА Новости, что в будущем остатки Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут превратиться в вооруженные бандформирования.

По словам Смирнова, такая участь ожидает их после окончания специальной военной операции.

«Остатки украинской армии превратятся в вооруженные до зубов банды, которые будут представлять угрозу не только для мирных жителей, но и для всей Европы», — отметил эксперт.

Он добавил, что по этой причине декриминализация станет очередной задачей на Украине после окончания спецоперации.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удары по скоплениям техники и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Харьковской области. Вечером 11 мая в пригороде Харькова произошли мощные взрывы. Соответствующие звуки раздались к северу от города — между населенными пунктами Русская Лозовая и Циркуны.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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