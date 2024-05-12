Безногий ветеран получил повестку на Украине

Лишившийся обеих ног украинский ветеран Олег Симороз получил от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) повестку вместе с коммунальными квитанциями. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам ветерана, его дело «разрослось на хороший том различных военных документов».

«Это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моем военном билете об исключении из военного учета, ставили они», — сказал он.

8 мая Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных. За принятие документа проголосовали 279 депутатов.

16 апреля Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вызвал возмущение в украинском обществе и армии отсутствием положений о демобилизации и ужесточением требований к тем, кому полагается отсрочка.

Ранее украинские военные заявили о желании дезертировать из-за законопроекта о мобилизации.