На Урале школьница оформила на мать кредит и перевела деньги мошенникам

В Каменске-Уральском 13-летняя школьница оформила на мать кредит и перевела деньги мошенникам. Об этом сообщает портал «KU66».

С заявлением в полицию обратилась жительница Каменска-Уральского, женщина сообщила, что на нее мошенническим способом был оформлен кредит. По словам россиянки, ее 13-летняя дочь играла в онлайн-игру и увидела объявление, в котором предлагалось получить виртуальную игровую валюту.

Ребенку предложили выполнить несколько заданий, неизвестные убедили девочку зайти в банковское приложение матери, оформить кредит на сумму 100 тысяч рублей и перевести деньги на указанный аферистами счет. Мошенники перестали выходить на связь, девочка рассказала о произошедшем матери. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Новороссийске мошенники обманули 10-летнего мальчика и убедили его перевести все деньги с карты матери. Третьеклассник играл в популярную онлайн-игру, мальчик нашел в одном из мессенджеров бот, с помощью которого можно было получить бонусы и промокоды. С ребенком вышли на связь аферисты, они убедили школьника взять телефон матери, сфотографировать банковские приложения и переслать им смс-коды, со счета матери списались все деньги.

Ранее в Петербурге мальчик отправил мошенникам родительские 325 тыс. рублей за инвентарь в игре.