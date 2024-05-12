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СРЗП не поддержит более 10 кандидатур в новое правительство РФ

Миронов: СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Председатель Сергей Миронов заявил, что фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«[Премьер-министр РФ Михаил] Мишустин предложил состав нового правительства. Фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержит почти половину кандидатур — 11 из 26», — поделился Миронов.

Он добавил, что у СРЗП на то есть веские основания. При этом фракция, по словам Миронова, приветствует привлечение к работе в правительстве губернаторов Романа Старовойта, Антона Алиханова и Сергея Цивилева, но воздержится от голосования по кандидатурам Татьяны Голиковой, Марата Хуснуллина, Ирека Файзуллина, Михаила Дегтярева. Члены СРЗП будут голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин предложил новый состав правительства РФ. Предполагается, что должности вице-премьеров в связи с переходом на новую работу покинут Виктория Абрамченко и Андрей Белоусов.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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