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Боксер Ломаченко стал чемпионом мира по версии IBF в легком весе

Украинец Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF

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ANDREW COULDRIDGE/Reuters

Украинец Василий Ломаченко одержал победу в главном бою вечера бокса, прошедшего в ночь на 12 мая в австралийском Перте.

Ломаченко нокаутировал 30-летнего представителя Австралии Джорджа Камбососа — младшего. Поединок завершился по ходу 11-го раунда после того, как украинский спортсмен нанес серию точных ударов в корпус оппонента, вынудив того оказаться на канвасе. Эта победа позволила Ломаченко оформить чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.

Предыдущий бой 36-летний спортсмен проиграл в мае 2023 года — тогда Василий не справился с Дэвином Хэйни, потерпев третье поражение в карьере. В том бою американец защищал титул абсолютного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring.

Василий Ломаченко выигрывал золото Олимпиады дважды — в 2008 и в 2012 годах. Также он является двукратным чемпионом мира и один раз ему покорялся чемпионат Европы. Всего в профессиональной карьере украинец провел 21 бой, в 18 из которых одержал победу (12 из них нокаутом).

Ранее сообщалось, что WBO может лишить Артура Бетербиева прав в организации, если тот не докажет наличие травмы.

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