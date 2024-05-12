Глава ДНР спрогнозировал будущее Часова Яра после его взятия

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что после взятия города Часова Яра российскими войсками будет назначен регион-шеф для восстановления населенного пункта. Об этом пишет ТАСС.

По мнению Пушилина, перед началом работ по восстановлению города в Часовом Яре нужно будет создать необходимые условия для деятельности профильных ведомств и структур. Далее уже можно будет строить планы относительного будущего населенного пункта, уточнил он.

«Ну а перед этим провести разминирование, разбор завалов. Это уже откатанная процедура для каждого освобождаемого населенного пункта», — добавил Пушилин.

11 мая глава ДНР сообщил, что в настоящее время российские солдаты выстраивают боевые действия в черте Часова Яра. Как сказал представитель властей, он с оптимизмом смотрит на продвижение Вооруженных сил РФ в направлении города.

Пушилин выразил уверенность, что в конце концов военнослужащим страны удастся взять населенный пункт под свой контроль. Тем не менее он посчитал необходимым соблюдать осторожность при распространении информации о ситуации на поле боя, чтобы не навредить ходу соответствующей операции.

Ранее украинские власти начали готовить население к сдаче Часова Яра.