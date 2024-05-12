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В США признали, что на Западе почти нет уверенных в победе Украины экспертов

Hill: на Западе практически нет экспертов, уверенных в победе Украины

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Rod Lamkey/Global Look Press

Никто из западных экспертов в течение последних двух лет не высказывал мнения о возможности победы Украины в конфликте. Об этом, ссылаясь на собственный опыт, пишет бывший специальный помощник по политике и коммуникациям в Пентагоне Дуглас Маккиннон в статье для газеты Hill.

«Никто из экспертов, с которыми я разговаривал на протяжении последних двух лет, не верит, что Украина может выиграть эту войну», — подчеркнул он.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявлял, что только полноценные войска НАТО «могли бы спасти» Вооруженные силы Украины (ВСУ) от поражения. По его мнению, Украина не имеет стратегического значения для США.

Ранее в США рассказали о необходимости «трудных решений» ради мира с Россией.

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