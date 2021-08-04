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Червиченко заявил, что «Бенфика» на голову сильнее «Спартака»

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Сергей Субботин/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделилась ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между столичным «Спартаком» и лиссабонской «Бенфикой».

«Вызывают тревогу перспективы москвичей. Они неплохо провели первые два матча, но пока видно, что есть сыроватость в действиях команды. Не всегда реализуют свои моменты, допускают ошибки в обороне. Это чревато в игре против португальского клуба, который на голову сильнее индивидуально и в плане скоростей», – цитируют бывшего главу красно-белых «Известия».

Встреча состоится 4 августа в Москве. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени. Ответный матч пройдет 10 августа. Начало встречи запланировано на 22.00 мск.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой».

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Футбол. Лига чемпионов
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