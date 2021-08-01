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Олимпиада 2020

Белорусская спортсменка попросила МОК о помощи

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@breakingmash/Telegram

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросила Международный Олимпийский комитет (МОК) о помощи. Она заявила, что ее без ее согласия заставляют вернуться в Минск из Токио, где проводятся Олимпийские игры — 2020. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио.

До этого спортсменка раскритиковала белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на летних Олимпийских играх.

«Я только что узнала новость о том, что на Олимпиаде я буду бежать еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше руководство все за нас решило. Но почему мы должны отвечать за эти косяки? Почему я должна эти проблемы решать? При этом я пишу начальнику команды, а он мне не отвечает», — заявила легкоатлетка.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Олимпиада 2020
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