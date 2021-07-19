Капитан женской сборной России по регби-7 назвала Губерниева жестким комментатором

Алена Тирон, капитан женской сборной России по регби-7, поделилась своим мнением о комментаторе Дмитрии Губерниеве, передает Sport24.

«Побоялся бы он нас критиковать? А чего бояться? Ведь он будет находиться далеко от нас (смеется). Вообще было бы круто. Но, думаю, он мало что знает о регби. Ему будет сложно рассмотреть какие-то ошибки», — сказала Тирон.

На Олимпийских играх в Токио российская сборная проведет на групповом этапе матчи против Великобритании, Кении и Новой Зеландии.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин прокомментировал информацию о нашествии устриц на гребном канале в Токийском заливе, где должны пройти соревнования на летних Олимпийских играх — 2020.