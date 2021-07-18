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Дзюба не подошел к болельщикам после игры с «Локомотивом» в Суперкубке России

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РИА «Новости»

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба не подошел к болельщикам после победы в матче с московским «Локомотивом» (3:0) в Суперкубке России, сообщает «Чемпионат.com».

Нападающий сине-бело-голубых решил не подходить к болельщикам, собравшимся возле клубного автобуса. Люди скандировали имя Дзюбы, тогда как игрок стоял возле автобуса и общался с персоналом. С территории вышел иранец Сердар Азмун и сразу пошел к болельщикам. Затем Дзюба подошел к сотруднику службы безопасности клуба с берегов Невы, поговорил с ним, посмотрел на болельщиков и пожал плечами, после чего проследовал в автобус. Отмечается, что помимо Азмуна, к болельщикам подошли Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Малком и наставник «Зенита» Сергей Семак

Напомним, в первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Подопечные Сергея Семака стали шестикратными победителями турнира. Также они выигрывали Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.

Ранее Александр Мостовой рассказал за счет чего «Зенит» переиграл «Локомотив» в Суперкубке России.

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