Бердыев летит в Москву на встречу с руководством РФС

Футбольный тренер Курбан Бердыев в эти минуты летит в Москву на встречу с руководством Российского футбольного союза (РФС), передает Telegram-канал Baza.

Бердыев является одним из основных претендентов на пост главного тренера сборной России. Отмечается, что специалист летит из Алма-Аты.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) Бердыев возглавлял казанский «Рубин» и «Ростов». Вместе с клубом из Татарстана он стал двукратным чемпионом России. В 1999 году Бердыев возглавлял сборную Туркменистана.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее известный российский специалист, бывший главный тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что в тренерский штаб сборной России может войти российский специалист в том случае, если команду возглавит иностранец.