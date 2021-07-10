Фигуристка Медведева оценила свой дебют в парном катании

Российская фигуристка Евгения Медведева, которая вместе с Александром Энбертом выступила в постановке Ильи Авербуха »Анна Каренина», оценила свой дебют в парном катании, передает Sport24.

«Ощущения самые светлые, самые положительные. Мой дебют удался, премьера удалась. Это были бессонные ночи подготовки, дни без еды и без воды. Илья Авербух здесь жил, ночевал в «Айсберге», не спал последние четверо суток. Премьера даст нам сил выдержать еще 46 спектаклей», — сказала Медведева.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

Ранее Евгения Медведева перед премьерой спектакля «Анна Каренина» в Сочи назвала самый сложный элемент в парном катании.