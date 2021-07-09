Комментатор Орлов обвинил Черчесова в неумении признавать ошибки

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

По его словам, 57-летний специалист сильно подставился во время общения с журналистами после Евро-2020.

«Считаю, что Черчесова сильно подвела его пресс-конференция. Все же ожидали, какую работу над ошибками он проведет после чемпионата Европы.

Но, извините меня, делать вид, что ничего не произошло... Это так не по-русски! Почему же он не признал свои ошибки? Ведь всем ясно, что команда оказалась психологически не готова к турниру. Разве мы увидели единый коллектив, единый кулак?» — заявил Орлов в интервью «СЭ».

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович назвал качества, необходимые новому главному тренеру национальной футбольной сборной.