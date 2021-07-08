Пикфорд побил рекорд сборной Англии по количеству минут без пропущенных мячей

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Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд
Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд
РИА Новости

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд установил рекорд для национальной команды по количеству минут без пропущенных мячей, сообщает OptaJoe в Twitter.

На чемпионате Европы — 2020 английский вратарь не пропускал на протяжении 721 минут. Первый мяч в его ворота влетел на 30-й минуте полуфинального матча против датчан.

Пикфорд побил рекорд бывшего вратаря сборной Англии Гордона Бэнкса, который 720 минут не пропускал мячи с мая по июль 1966 года.

Встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола. На 30-й минуте датский полузащитник Миккель Дамсгард отправил мяч в ворота Пикфорда, а спустя девять минут капитан сборной Дании Симон Кьер, пытаясь прервать передачу англичан, забил автогол.

В дополнительное время капитан англичан Харри Кейн не смог реализовать скандальный 11-метровый, однако после сейва Каспера Шмейхеля он первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот.

Ранее сообщалось, что нападающий Харри Кейн повторил рекорд по количеству забитых мячей за сборную Англии на крупных международных турнирах.