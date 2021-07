Пикфорд побил рекорд сборной Англии по количеству минут без пропущенных мячей

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд установил рекорд для национальной команды по количеству минут без пропущенных мячей, сообщает OptaJoe в Twitter.

На чемпионате Европы — 2020 английский вратарь не пропускал на протяжении 721 минут. Первый мяч в его ворота влетел на 30-й минуте полуфинального матча против датчан.

Пикфорд побил рекорд бывшего вратаря сборной Англии Гордона Бэнкса, который 720 минут не пропускал мячи с мая по июль 1966 года.

Встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола. На 30-й минуте датский полузащитник Миккель Дамсгард отправил мяч в ворота Пикфорда, а спустя девять минут капитан сборной Дании Симон Кьер, пытаясь прервать передачу англичан, забил автогол.

В дополнительное время капитан англичан Харри Кейн не смог реализовать скандальный 11-метровый, однако после сейва Каспера Шмейхеля он первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот.

Ранее сообщалось, что нападающий Харри Кейн повторил рекорд по количеству забитых мячей за сборную Англии на крупных международных турнирах.

