Член Совета Федерации — о поражении Украины: контур Крыма на футболках не помог

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал поражение сборной Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

Встреча завершилась со счетом 0:4.

«Все ясно: Англия блестяще побеждает, Украине контур Крыма на футболках не помог», — написал Пушков в Telegram.

Напомним, перед стартом чемпионата Европы по футболу украинская команда представила форму, на которую нанесены очертания территории страны, в которую был включен российский полуостров Крым.

В матче 1/2 финала Англия сыграет против Дании. Встреча состоится 7 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. Также за выход в финал поспорят сборные Италии и Испании, которые проведут поединок 6 июля. Оба полуфинала и финал пройдут на «Уэмбли».

Ранее игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко обратился к болельщикам после разгрома от Англии в матче 1/4 финала Евро-2020.