Тренер сборной Дании — о выходе в 1/2 финала Евро: наши батареи почти разряжены

Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Юльманн поделился эмоциями от выхода в 1/2 финала Евро-2020.

Напомним, в четвертьфинале датчане обыграли Чехию со счетом 2:1.

«Сегодня мы не показали очень красивой игры, но фантастически боролись, вратарь сыграл блестяще. Наши батареи почти разряжены, но выйти в полуфинал Евро — это грандиозно», — передает слова Юльманна сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В полуфинале Дания сыграет против национальной команды Англии. Встреча состоится 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли».

Англичане в четвертьфинале переиграли Украину (4:0).

Ранее защитник сборной Украины по футболу Виталий Миколенко назвал причину разгромного поражения от Англии в матче 1/4 финала Евро-2020.