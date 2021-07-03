Деменко уверен, что сборная Италии дойдет до финала Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко подвел итоги первых четвертьфиналов Евро-2020. Он высоко оценил игру сборной Италии против бельгийцев и выразил уверенность, что «скуадра адзурра» дойдет до финала турнира.

«Матч получился очень интересным, итальянцы продемонстрировали мобильности на протяжении всех матчей. Бельгия — хорошая команда, но при этом итальянцы их максимально накрывали. При этом я не был уверен, что Италия выиграет.

Что Лукаку и Де Брейне себя не проявили, меня не удивило. У бельгийцев были моменты, когда они подняли тем, а когда проигрывали 1:2, уже в концовке, играли агрессивно. Если бы они так начали играть раньше, результат мог бы быть иным. Но итальянцы практически ничего им не давали сделать.

Италия сейчас претендент на то, чтобы дойти до решающей стадии. Понятно, что в полуфинале может случиться все, это футбол, и в других матчах мы видели, что могут произойти вещи, которых никто не ожидает, как в игре Франции и Швейцарии. Но я уверен, что итальянцы могут дойти до финала», — сказал Деменко «Газете.Ru».

В полуфинале подопечные Роберто Манчини встретятся с Испанией, которая победила Швейцарию в серии пенальти. Деменко объяснил, в чем сильная сторона нынешней испанской сборной и почему, несмотря на это, она все равно должна уступить итальянцам.

«Испанцы прекрасно понимали, что Швейцария ранее выбила чемпионов мира. И швейцарцы сражались, довели до дополнительного времени, до пенальти. Испания мне нравится контролем мяча, хотя иногда они даже переигрывают, не хватает действий в атаке, на контратаках. Но за счет контроля они могут создать проблемы любой команде. Но в предстоящем полуфинале я все равно ставлю на то, что Италия обыграет испанцев. Сегодня по уровню итальянцы, однозначно, выше.

А серия пенальти — это всегда больше психологический фактор, все от этого зависит. Один футболист на тренировках может 10 из 10 забить, но когда дело доходит до ответственного момента, все кроется в психологии. Но надо отдать должное и вратарям, они сыграли на очень приличном уровне», — заключил Деменко.

Полуфинальная встреча Италии и Испании состоится во вторник, 6 июля, игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Вторая полуфинальная пара еще не определена, ее участники станут известны по итогам четвертьфиналов Чехия — Дания и Англия — Украина. Эти матчи состоятся в субботу, 3 июля, и начнутся в 19.00 и 22.00 мск соответственно.

Ранее Сборная Италии по футболу повторила достижение Франции.