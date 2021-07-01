Экс-футболист сборной СССР Симонян заявил, что в России нет игроков высокого уровня

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян поделился мнением о работе Станислава Черчесова с национальной командой на чемпионате Европы — 2020.

«Нет у нас игроков, которые могли бы сегодня конкурировать с Бельгией и Данией. Сегодня бельгийцы по рейтингу находятся на 1-м месте, Дания — на 10-м месте, а Россия — на 38-м.

Вот теперь скажите, может ли Россия, обязана ли побеждать? Да, желательно, чтобы 38-я обыграла и первую команду и 10-ю. Но у нас нет сегодня футболистов высокого уровня.

Опять приглашать иностранца? Не знаю. Сегодня я могу сказать, что технический комитет выразил Черчесову доверие. Дюков сказал, что он доработает до конца контракта», — цитирует Симоняна «РБ Спорт».

Напомним, 30 июня состоялось заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС), председателем которого является Симонян. На мероприятии оценивалась работа Станислава Черчесова во главе национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

Ранее сообщалось, что Роман Широков резко высказался о членах технического комитета РФС.