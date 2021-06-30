Появилось видео из отделения полиции с задержанным братом Кокорина

Telegram-канал 112 опубликовал видео из отделения полиции с задержанным братом нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Кириллом, а также его приятелем Кареном Григоряном.

Ранее появилась информация, что утром 30 июня задержанные в состоянии алкогольного опьянения пытались зайти в ресторан без QR-кода. После отказа в проходе они устроили драку с сотрудниками заведения. По другой информации, их доставили в отделение при попытке проехать на территорию Центра международной торговли, где 30 июня пройдет «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным.

В октябре 2018 года братья Кокорины, а также полузащитник «Ростова» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы после участия в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Соловчук.

Кокорины получили по 1,5 года колонии общего режима. 6 сентября 2019 года Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 17 сентября они вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что Кокорина и его приятеля отпустили из отделения полиции и завели административное дело.