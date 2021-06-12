В РПЦ раскритиковали постер сборной Бельгии перед игрой с Россией

Заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) отреагировал на постер сборной Бельгии перед игрой с Россией на Евро-2020.

На картинке изображено, как бельгийцы в образе «красных дьяволов» с трезубцами в руках готовятся подняться из-под земли в город Санкт-Петербург, где состоится матч.

На поверхности виднеется верхушка собора Спаса на Крови и рука одного из футболистов сборной Бельгии, который торжествующе поднимает трезубец.

«Какая мерзость», — написал Савва в Telegram.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее стали известны стартовые составы на матч Евро-2020 Бельгия — Россия.