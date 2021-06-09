Арустамян поблагодарил всех за поддержку после недопуска на матчи Евро-2020

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поблагодарил всех, кто выразил ему поддержку в связи с неполучением аккредитации на матчи предстоящего чемпионата Европы 2020 года. Соответствующий пост журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Когда всем стал известно об этой ситуации, я получил невероятное количество слов поддержки. Это главное для меня в нынешнем положении. Искренне благодарю всех коллег, написавших об этой ситуации. Ну а столько коллег, зрителей и друзей разом мне не писало, наверное, никогда.

Поражен вниманием к своей персоне, это для меня невероятно. Ваши слова для меня намного ценнее любых аккредитаций на любой турнир», — написал Арустамян.

Напомним, что 8 июня Уткин сообщил, что оргкомитет Евро-2020 в Баку заблокировал получение аккредитации российским журналистом. Позднее Канделаки заявила, что телеканал делает все, чтобы разрешить эту ситуацию.

Ранее Василий Уткин заявил, что генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки предала комментатора телеканала Нобеля Арустамяна.