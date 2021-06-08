Фонд спортивной солидарности: ФИФА и УЕФА могут наложить на Белоруссию санкции

Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Белоруссии (BSSF) Александр Опейкин прокомментировал текущую ситуацию со спортом в Белоруссии и заявил, что считает весьма возможными санкции в отношении белорусского футбола со стороны ФИФА и УЕФА.

«Санкции со стороны ФИФА и УЕФА очень возможны, скажу откровенно. С нашей стороны, при поддержке ряда европейских организаций, подано очень серьезное заявление по поводу нарушения прав футболистов, у нас достаточно солидные кейсы. На данный момент идет рассмотрение этих кейсов, идет расследование, но эта процедура не быстрая. Взаимодействие с подобными организациями очень непростое, им и без Белоруссии есть чем заниматься. А наша страна играет мизерную роль в мировом масштабе», — рассказал Опейкин в интервью «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что руководство хоккейной Лиги чемпионов (CHL) объявило о решении исключить минский клуб «Юность» из состава участников турнира в сезоне-2021/22.

CHL была создана в 2014 году. Действующим победителем является шведский клуб «Фрелунда». В прошлом сезоне розыгрыш CHL не проводился из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в BSSF не связывают с политикой решение исключить минский хоккейный клуб из ЛЧ.