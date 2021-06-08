В Фонде спортивной солидарности не считают решение хоккейной ЛЧ по «Юности» политическим

Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Белоруссии (BSSF) Александр Опейкин прокомментировал решение руководства хоккейной Лиги чемпионов (CHL) исключить минский клуб «Юность» из состава участников турнира в сезоне-2021/22.

«В «Юности» были политически мотивированные увольнения сотрудников, в том числе и главного тренера команды, но не знаю, насколько эта информация дошла до директората Лиги чемпионов. Я думаю, что решение исключить команду из турнира — чисто технический вопрос.

Это клубный турнир, в котором участвуют не самые богатые клубы, а из-за сложившейся в Белоруссии ситуации с перелетами, логистика увеличилась колоссально. Это означает значительное подорожание переездов, увеличение длительности пребывания в дороге, что ведет к дополнительной усталости для игроков и влияет на конечный результат. Сложная ситуация, в которой проще заменить «Юность» другим европейским клубом», — сказал Опейкин в интервью «Газете.Ru».

CHL была создана в 2014 году. Действующим победителем является шведский клуб «Фрелунда». В прошлом сезоне розыгрыш CHL не проводился из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Белорусский клуб исключили из хоккейной Лиги чемпионов.