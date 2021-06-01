Россия сыграла вничью с Польшей в контрольном матче в рамках подготовки к Евро

В польском Вроцлаве на стадионе «Мейски» состоялся товарищеский матч между сборными Польши и России. Игра завершилась вничью 1:1. Нападающий сборной Польши Якуб Шверчок забил гол на четвертой минуте матча со сборной России. На 21-й минуте после длинного заброса на дальнюю штангу Караваев с близкого расстояния переправил мяч в сетку в одно касание.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня). 1 июня стало известно, что власти Дании приняли решение не пускать болельщиков сборной России на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу, который состоится в Копенгагене.

Польская команды сыграет со Словакией (14 июня, Санкт-Петербург), Испанией (Севилья, 19 июня) и Швецией (Санкт-Петербург, 23 июня).

Ранее сообщалось, что не попавшие в заявку на Евро игроки останутся в расположении сборной России.