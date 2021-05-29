Олимпийский чемпион Кожевников: вряд ли шведы будут для нас сильным соперником на ЧМ

Сборная России победила Швейцарию 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и теперь будет готовиться к игре со Швецией. По мнению двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, эта встреча не должна стать проблемой для подопечных Валерия Брагина.

«Не думаю, что шведы для нас — один из самых сильных соперников. У них достаточно провалов, в третьих периодах они садятся, как правило. Так что если будем играть в таком же духе и с таким же желанием, то победим. Еще и ребята травмированные подойдут. Думаю, шведов можем обыграть, и достаточно уверенно — я надеюсь на это. Что сможем показать хороший результат», — заявил Кожевников «Газете.Ru».

Матч между командами России и Швеции состоится в понедельник, 31 мая. Встреча начнется в 20.15 по московскому времени. Сборная России на данный момент возглавляет турнирную таблицу группы А, а шведы пока идут вне зоны плей-офф: они расположились на пятом месте. Также нашим хоккеистам предстоит сыграть на групповом этапе с командой Белоруссии — этот матч запланирован на вторник, 1 июня.

Ранее сообщалось, что Александр Кожевников объяснил, за счет чего Россия одержала победу над Швейцарией.