Президент «Барселоны» рассказал о ходе переговоров с Месси и Куманом

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта поведал о том, как идут переговоры по новому контракту с нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси и о запланированной встрече с главным тренером Роналдом Куманом.

«Новый контракт Месси? Все идет хорошо, однако пока мы ничего не подписали. Мы в курсе, что вокруг будет множество разговоров о Лео. Он любит клуб, а мы сделаем все, в своих возможностях, чтобы убедить его остаться.

Куман? На следующей неделе мы должны провести встречу и там поговорим», — цитирует Лапорту Twitter Barca Times.

В прошедшем сезоне Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Ради работы в каталонской команде он покинул пост главного тренера сборной Нидерландов. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании. Соглашение со специалистом рассчитано до 2022 года. Если специалист покинет команду до конца контракта, то получит компенсацию в размере €13 млн.

Ранее сообщалось, что в УЕФА подтвердили возможное исключение испанских «Реала», «Барселоны» и итальянского «Ювентуса» из Лиги чемпионов.