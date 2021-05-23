Боец UFC Петр Ян получит реванш со Стерлингом

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о реванше между россиянином Петром Яном и британцем Алджэмейном Стерлингом

«Стерлинг перенес операцию. Мне сложно говорить о планах по легчайшему дивизиону. Петр Ян ждет Алджэмейна», — сказал Уайт на YouTube-канале ESPN MMA.

Соперники встречались 7 марта. Петр Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного приема на турнире UFC 259.

Обладатель титула чемпиона легчайшего веса по ходу четвертого раунда нанес Алджамейну Стерлингу удар коленом в голову, что запрещено правилами американского промоушена. После этого приема бой был досрочно остановлен.

Стерлинг утверждал, что сможет вернуться в апреле, но в октагон он так и не вышел.

Ранее Саят Абдрахманов, менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, заявил о том, что он не доверяет словам Алджэмейна Стерлинга по поводу его возвращения в бои.