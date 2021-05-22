Кожевников похвалил Брагина за отсутствие боязни экспериментов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников не удивился разгромной победе сборной России над Великобританией на чемпионате мира. Он невысоко оценил уровень соперника и отметил, что главный тренер нашей команды Валерий Брагин не боится экспериментировать, когда предоставляется возможность.

Россия обыграла британцев со счетом 7:1, при этом четыре шайбы наши хоккеисты забросили в первые 11 минут встречи.

«Молодцы, что выиграли, ребята хорошо смотрелись. Эта игра и не должна была быть тяжелой, вышли против студентов играть. При счете 4:0, конечно, начали экспериментировать, пропустили одну шайбу. Но Брагин в этом плане молодец, что не боится делать такие вещи, когда есть возможность. Мне понравилось, как использовали большинство», — сказал Кожевников «Газете.Ru».

Следующим соперником россиян станет Словакия, эта игра состоится в понедельник, 24 мая, и начнется в 16.15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Борис Михайлов назвал победу над Великобританией разминкой.