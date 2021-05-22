Кожевников похвалил Брагина за отсутствие боязни экспериментов

Эксклюзив

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников не удивился разгромной победе сборной России над Великобританией на чемпионате мира. Он невысоко оценил уровень соперника и отметил, что главный тренер нашей команды Валерий Брагин не боится экспериментировать, когда предоставляется возможность.

Россия обыграла британцев со счетом 7:1, при этом четыре шайбы наши хоккеисты забросили в первые 11 минут встречи.

«Молодцы, что выиграли, ребята хорошо смотрелись. Эта игра и не должна была быть тяжелой, вышли против студентов играть. При счете 4:0, конечно, начали экспериментировать, пропустили одну шайбу. Но Брагин в этом плане молодец, что не боится делать такие вещи, когда есть возможность. Мне понравилось, как использовали большинство», — сказал Кожевников «Газете.Ru».

Следующим соперником россиян станет Словакия, эта игра состоится в понедельник, 24 мая, и начнется в 16.15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Борис Михайлов назвал победу над Великобританией разминкой.