Флойд Мейвезер и блогер Логан Пол договорились о новой дате боя
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и YouTube-блогер Логан Пол договорились о новой дате поединка, сообщает The Athletic в Twitter.
По информации издания, бой пройдет 5 июля. Изначально сражение должно было пройти 20 февраля, однако оно было перенесено из-за пандемии коронавируса.
Согласно условиям договора, Мейвезер на взвешивании должен весить не более 160 фунтов (72,5 кг), а Пол — не более 190 фунтов (86,2 кг).
В профессиональной карьере Мейвезер принял участие в 50 поединках и одержал 50 побед. В последнем бою в августе 2017 года он победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Пол, на YouTube-канал которого подписано более 20 млн пользователей, дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. 18 апреля блогер нокаутировал экс-бойца UFC Бена Аскрена.
Ранее Мейвезер заявил о готовности провести поединок с рэпером Кертисом Джексоном, известным под псевдонимом 50 Cent.
Floyd Mayweather �� Logan Paul— The Athletic (@TheAthletic) April 22, 2021
The exhibition between Hall of Famer boxing champion Floyd Mayweather and YouTube star Logan Paul is tentatively scheduled for June 5, sources tell The Athletic's @MikeCoppinger. pic.twitter.com/03uIH4fAGM