Флойд Мейвезер и блогер Логан Пол договорились о новой дате боя

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и YouTube-блогер Логан Пол договорились о новой дате поединка, сообщает The Athletic в Twitter.

По информации издания, бой пройдет 5 июля. Изначально сражение должно было пройти 20 февраля, однако оно было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Согласно условиям договора, Мейвезер на взвешивании должен весить не более 160 фунтов (72,5 кг), а Пол — не более 190 фунтов (86,2 кг).

В профессиональной карьере Мейвезер принял участие в 50 поединках и одержал 50 побед. В последнем бою в августе 2017 года он победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Пол, на YouTube-канал которого подписано более 20 млн пользователей, дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. 18 апреля блогер нокаутировал экс-бойца UFC Бена Аскрена.

Ранее Мейвезер заявил о готовности провести поединок с рэпером Кертисом Джексоном, известным под псевдонимом 50 Cent.

Floyd Mayweather Logan Paul



The exhibition between Hall of Famer boxing champion Floyd Mayweather and YouTube star Logan Paul is tentatively scheduled for June 5, sources tell The Athletic's @MikeCoppinger. pic.twitter.com/03uIH4fAGM