Европейская Суперлига стартует в августе 2021 года

Стала известна дата старта европейской футбольной Суперлиги.

По информации журналиста Танкреди Палмери, новый турнир начнется в августе нынешнего года.

В числе клубов, которые выступили с заявлением о создании нового турнира, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

При этом сообщается, что на данный момент воздержались от участия два гранда Германии и Франции — «Бавария» и «ПСЖ».

Как заявляют организаторы состязания, Суперлига создана для того, чтобы объединить под ее эгидой 20 лучших клубов Европы. Сделано это может быть как ответ на реформу Лиги чемпионов.

Данная инициатива уже выразила серьезное недовольство чиновников из ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил идею создания европейской футбольной Суперлиги.

BREAKING NEWS:#SuperLeague aiming to start ALREADY on August 2021!