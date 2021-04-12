Гильерме за провокацию болельщиков «Спартака» может быть наказан штрафом или дисквалификацией

Руководитель спортивной практики Clever Consult Анна Анцелиович рассказала о том, какие санкции могут грозить вратарю «Локомотива» Маринато Гильерме, если будет доказано, что он провоцировал болельщиков «Спартака» во время матча 25-го тура РПЛ.

«Если будет доказано, что были оскорбительные действия как со стороны Гильерме, так и со стороны зрителей, то могут быть вынесены санкции. В отношении вратаря может быть принято решение либо о штрафе, что является самым вероятным, либо о дисквалификации на пару матчей», — сказала Анцелиович в интервью «Чемпионату».

Ранее было опубликовано видео, на котором видно, как Гильерме показывает трибуне разные жесты, но непонятно, провоцирует ли вратарь фанатов «Спартака», или же таким образом отвечает на оскорбления с трибун.

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что в распоряжении клуба есть видео, на котором Гильерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча.

Заседание КДК состоится во вторник. Представители «Спартака», «Локомотива» и сам Гильерме на него вызваны.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео с жестами Гильерме в адрес болельщиков «Спартака».