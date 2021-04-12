Опубликовано видео с жестами Гильерме в адрес болельщиков «Спартака»
Аккаунт болельщиков «Спартака» Supporters Group News выложил Twitter видео с жестами Гильерме в адрес болельщиков «Спартака».
«Русский» Нойер» изображает Дзюбу и провоцирует нашу трибуну», — говорится в описании видео.
Из видео непонятно, провоцирует ли Гильерме фанатов «Спартака, или же таким образом отвечает на оскорбления с трибун.
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что в распоряжении клуба есть видео, на котором Гильерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча.
Заседание КДК состоится во вторник. Представители «Спартака», «Локомотива» и сам Гильерме на него вызваны.
Ранее сообщалось, что «Спартак» готов предоставить РФС видео с провокациями Гильерме в адрес болельщиков.
«Русский» Нойер» изображает Дзюбу и провоцирует нашу трибуну.— Supporters Group News (@SupportersNews) April 12, 2021
Но, без сомнения, весь дом футбола на Народной и КДК РФС, беспристрастное, как судейство Кирилла Левникова, встанет на одно колено перед вратарём сборной и обвинит во всем фанатов. https://t.co/dI6SIYpwBt pic.twitter.com/sumGD3NsQP