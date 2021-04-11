«Спартак» в меньшинстве уступает «Локомотиву» после первого тайма

Московский «Спартак» уступает столичному «Локомотиву» после первого тайма матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Железнодорожники» ведут со счетом 2:0.

За красно-зеленых отличились Франсуа Камано и Федор Смолов. Перед перерывом был удален футболист «Спартака» Айртон.

Подопечные Доменико Тедеско занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 47 очков за шесть игр до конца сезона. У команды под руководством Марко Николича 43 очка и третья позиция в таблице.

Стоит отметить, что в первом круге победу одержал «Спартак». На точные удары Джордона Ларссона и Александра Соболева ответил Мурило.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Если «Спартак» проиграет, то его отставание от петербургского «Зенита», который лидирует в чемпионате, будет составлять уже семь очков.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и столичным «Спартаком».