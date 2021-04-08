«Уфа» объяснила скандальный пост в Twitter по поводу судейства

«Уфа» объяснила скандальную запись в своем Twitter, где была нецензурная брань в адрес работы арбитра Евгения Кукуляка на матче четвертьфинала Кубка России с «Ахматом». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненского клуба.

В Twitter башкирского клуба было опубликовано следующее сообщение: «Ку-ку [блин]! Если это не пенальти, то, что это?». К посту была прикреплена видеозапись спорного эпизода, по итогам которого в ворота грозненского клуба не был назначен пенальти.

«Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?». Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку», — позднее появилась запись в Twitter «Уфы».

Также в сообщении было добавлено, что провинившийся сотрудник отстранен от ведения социальной сети на один матч.

Ранее сообщалось, что пресс-служба «Уфы» в нецензурной форме прокомментировала спорный эпизод в матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом», в котором башкирский клуб уступил 0:1 и упустил возможность выйти в полуфинал турнира.