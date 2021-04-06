Тренер Гербольдт: у Трусовой есть нервные срывы

Тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт оценила выступление Александры Трусовой на чемпионате мира по фигурному катанию, передает «Спорт день за днем».

«Пока у Трусовой есть нервные срывы, с которыми она не может справиться. Я говорила, что ее катание оставляет желать лучшего. С другой стороны, чтобы исполнять такой контент, нужна определенная скорость», — сказала Гербольдт.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Александра Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова Александры Трусовой, которая заявила, что хочет выступать до 22 лет, взять паузу, а затем вновь выступить на Олимпиаде.