Бывший тренер «Спартака»: «Зенит» должен бояться, гонка только начинается

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением по поводу амбиций красно-белых в чемпионской гонке.

«Выездная победа над «Ростовом» Карпина — отличный результат! У «Спартака» очень хорошие шансы на титул. Видел календарь красно-белых, команде Тедеско по силам догнать и перегнать «Зенит». Соперники из Санкт-Петербурга должны бояться «Спартак». Гонка за чемпионство только начинается! Самое главное, набирать очки в каждой игре», — сказал Рианчо в интервью «Чемпионату».

«Спартак» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на одно очко. Правда, у питерского клуба игра в запасе. 5 апреля команда Сергея Семака сыграет на своем поле с «Химками».

Рауль Рианчо в 2018 году стал ассистентом Массимо Карреры в «Спартаке». 22 октября 2018 года, после увольнения Карреры, Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством команда сыграла шесть матчей — три в чемпионате России (ничья и два поражения), один в Кубке России (победа) и два — в Лиге Европы (победа и ничья).

Погоня за чемпионством продолжается: «Спартак» прибил «Ростов».